دراسة تكشف: حبات البندق تحميكم من الـ"ألزهايمر"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة طبية حديثة أنّ "إضافة حبات البندق إلى وجبات طعام كبار السن لأشهرٍ قليلة، يعمل على زيادة مستويات المغنيسيوم وفيتامين سي لديهم"، مشيرة إلى أنّ "البندق يساعد على مكافحة أمراض القلب والسكري"، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة "ذي صن" البريطانية.

وأجريت الدراسة إلى 32 شخصاً متوسط أعمارهم 55 عاماً، وكشفت نتائجها أنّ "تناولهم حفنة من حبات البندق يومياً، يساهم في إبعادهم عن مرض ألزهايمر". وفي هذا الصدد، أشارت ماريت برابر، الأستاذة في جامعة أوريغون الحكومية إلى أنّ "البندق يمثل البديل الأمثل للمكملات الغذائية مثل الفيتامينات المتعددة، وهو البديل الطبيعي لها".

إلى جانب ذلك، فقد كشف تحليل مخبري لعينات دم أفراد الدراسة بعد تناولهم 400 غرام من البندق على 16 أسبوعاً، زيادة في تركيز المغنيسيوم في الدم وكذلك فيتامين سي في الجسم، مقابل انخفاض في مستويات الغلوكوز، وتدني مستوى الكوليسترول الضار.

للمزيد:

الإستيقاظ عند الـ6 صباحاً ضروري جداً.. إليك الأسباب (دراسة)