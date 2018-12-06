الإستيقاظ عند الـ6 صباحاً ضروري جداً.. إليك الأسباب (دراسة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يقول المثل الشائع في بلاد الشام: "نام بكير وفيق بكير، وشوف الصحّة كيف بتصير". وإنطلاقاً من هذا المثل، فإنّ الاستيقاظ باكراً يعتبرُ أمراً في غاية الأهمية من الناحية الطبية، مع التأكيد على ضرورة النوم لمدة 8 ساعات يومياً، كي يرتاح الجسم ويستعيد نشاطه.

وفي هذا السياق، فقد كشفت مجلة "فرويندين" الألمانية عن "دراسة جديدة نشرتها مجلة أبحاث الطب النفسي، وقد أكدت أن الاستيقاظ مبكراً يمنح الشخص حياة أكثر صحة وأكثر سعادة".

وأوضحت المجلة الألمانية أن "الاستيقاظ قبل السادسة صباحاً لا يقلل فقط من خطر الاكتئاب بنسبة حوالى 25%، لكنه يؤثر أيضاً بشكلٍ إيجابي على صحة الجسم".

ودعت المجلّة الأفراد إلى التوقف عن استخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي في الصباح الباكر، والقيام بنشاطات أخرى بسيطة كالقراءة والتأمل.

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