10 نصائح لتوفير المال في إعداد وجبات الطعام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تبحث الكثير من ربات المنازل عن أفضل الوسائل والحيل للتوفير في المصروفات المنزلية، وخاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل ملحوظ في العديد من دول العالم خلال السنوات الأخيرة.

ولمساعدة ربة المنزل على تحقيق هذا الهدف، يقدم موقع إيت ذيس، مجموعة من النصائح، الكفيلة بالتوفير عند تحضير وجبات الطعام وفقا لموقع "ae.24":

1- ألقي نظرة على الثلاجة: قبل أن تفكري بالذهاب إلى السوق لشراء ما تحتاجين إليه لتحضير وجبات الطعام، يفضل أن تلقي نظرة على ما يوجد في الثلاجة، فربما تجدين بعض الخضروات واللحومات وغيرها، يمكن من خلالها تحضير وجبة طعام كاملة، دون أن تضطري للتسوق، فلا حاجة لشراء ما تمليكنه مسبقاً في مطبخك.

2- حضري قائمة للتسوق: تساعد قائمة التسوق على تحديد ما تحتاجين إليه بدقة، وتوفر عليك الكثير من النقود، من خلال تجنب شراء أطعمة وأشياء يمكن أن ينتهي بها الحال في سلة القمامة في وقت لاحق.

3- لا تذهبي إلى السوق بمعدة خاوية: تشير العديد من الدراسات، إلى أن التسوق بمعدة خاوية يدفعك إلى شراء العديد من الأصناف، وكميات كبيرة من الأطعمة، حيث تكون شهيتك مفتوحة، وترغبين بشراء كل ما لذ وطاب من السوق.

4- تجنبي الخضروات والفواكه المقطعة: توفر العديد من المتاجر أنواعاً مقشرة أو مقطعة من الفواكه والخضروات، وعلى الرغم من أنها يمكن أن تختصر بعض الوقت خلال العمل بالمطبخ، إلا أن هذه المكونات عادة ما تكون باهظة الثمن، وسعرها أعلى بكثير من الأطعمة الطازجة.

5- استغلال التنزيلات: حاولي أن تبقي على اطلاع دوماً بأهم التنزيلات والعروض التي تقدمها المتاجر، من خلال متابعة صفحاتها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يمكن شراء كميات كبيرة مثلاً من الأرز وغير ذلك، ضمن أحد العروض، بدلاً من إنفاق الكثير من الأموال على شراء كميات أقل منها في كل مرة.

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6- الانتباه إلى تاريخ الصلاحية: تحاول بعض المتاجر التخلص من الأطعمة المعلبة التي شارفت مدة صلاحيتها على النهاية، من خلال عرضها بأسعار أقل من أسعارها الحقيقية، ولكن يجب استهلاك هذه الأطعمة في أسرع وقت ممكن بعد شرائها..

7- الاشتراك في بطاقات التخفيضات: تقدم العديد من سلاسل المتاجر الكبيرة فرصة لعملائها للحصول على بطاقات للتخفيضات والعروض الحصرية، كما تمنحهم فرصة الحصول على جوائز وحسومات على مشترياتهم من وقت لآخر.

8- التسوق خلال المساء: صدقي أو لا تصدقي، يمكن أن يؤثر وقت التسوق على مقدار النقود التي تدفعيها في السوق، حيث تميل بعض المتاجر إلى تخفيض أسعار بعض السلع التي يمكن أن تتلف إذا بقيت إلى اليوم التالي للتخلص منها، وهي فرصة جيدة لشراء مثل هذه السلع.

9- تخزين الاطعمة: من الضروري اتباع الإرشادات السليمة في تخزين الانواع المختلفة من الأطعمة، فالبعض منها يمكن أن يتعرض للتلف خلال فترة وجيزة، في حين أن أطعمة أخرى يمكن تخزينها لفترة أطول، لذلك يجب ترتيب الأطعمة في الثلاجة حسب قابليتها للتلف والتعفن.

10- إعداد وجبة ليومين: يستهلك تحضير وجبة طعام واحدة العديد من المكونات والوقود وغير ذلك، وبدلاً من تحضير وجبة طعام كل يوم، يمكن تحضير وجبة كبيرة لتناولها على مدى يومين، مما يقلل من النفقات.

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