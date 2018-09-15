إليك كيفية تحضير "كيك المهلبية" والفراولة اللذيذة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

"كيك المهلبية" هي كيكة متميزة مع عجينة متماسكة وسهلة لتغليف حشوة المربى أو المهلبية، ويتم خبزها وهي محشية بين شريحتي العجين الدائريتان، ويتم إغلاق الحواف بشكل جيد على الحشوة حتى لا تتسرب، ويتم دهن كيك المهلبية أيضا بمخفوق البيض لتغدو ذهبية ومقرمشة بشكل جيد، إليك المكونات، وطريقة التحضير بالتفاصيل:

المكونات

كوبان ونصف كوب من البسكويت المفتت

نصف كوب من الزبدة غير المملّحة – مذوّبة

علبة من الحليب المكثف المحلّى

كوبان من الماء

نصف كوب من دقيق الذرة

ملعقة طعام من ماء الزهر

500 غ من الفراولة المقطّعة إلى أنصاف

5 ملاعق طعام من مربى الفراولة



طريقة التحضير

يُخلط البسكويت المفتّت والزبدة في وعاء، وتُفرك المكوّنات باليد حتى تُشكّل عجينة..

ترص العجينة في قاعدة قالب الكيك ذات قعر متحرك ثم توضع في الثلاجة لمدة 10 دقائق.

يوضع الحليب المكثف المحلى والماء ودقيق الذرة في قدر كبيرة. يُغلى المزيج مع التحريك المستمرّ حتى يتكاثف المزيج. من بعدها، يُضاف ماء الزهر ويُحرّك.

يسكب مزيج القشطة الساخن فوق صينية الكيك المُعدّة ويوضع جانبا ليبرد ويُصبح بحرارة الغرفة العادية.

يُزال الماء من الفراولة ويوضع فوق مزيج القشطة من ثم يسخن مربى الفراولة في قدر صغيرة حتى يغلي ويُسكب بالملعقة فوق الفراولة..

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