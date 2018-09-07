من المطبخ الإيطالي: معكرونة "بيني" بصلصة الرمان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

المطبخ الإيطالي يفجر كرنفالا من النكهات التي لا يختلف على لذتها أحد، وهذا ما أكسبه شهرة عالمية، ومن هذا المطبخ العريق اخترنا لكم وصفة الـ"معكرونة بيني بصلصة الرمان" من موقع "فتافيت".

المكونات:

4 ملعقة كبيرة زيت الزيتون - 1 حبة بصل، مقطعة - 3 فص ثوم، مقطعة إلى شرائح رقيقة - 2 كوب باذنجان، مقطع إلى مكعبات - 1 علبة طماطم محمصة - 2 كوب باذنجان، مقطع إلى مكعبات - 1/4 كوب شراب الرمان - ملح وفلفل أسود حسب الرغبة - 250 جرام معكرونة بيني - 1/2 كوب جبنة بارميزان مبشورة، للرش إضافة كافة المكونات إلى قائمة التسوّق.

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طريقة التحضير

1- يسخن زيت الزيتون في مقلاة، يضاف البصل والثوم ويطبخ حتى يصبح طرياً.

2- يضاف الباذنجان ويطبخ حتى يتلون.

3- تضاف الطماطم وتطبخ حتى يصبح الباذنجان طرياً، ثم يضاف شراب الرمان، يتبل ويطبخ لـ10 دقائق أخرى، يوضع الغطاء.

4- تقلب مع المعكرونة وترش جبنة البارميزان قبل التقديم.

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