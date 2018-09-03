طريقة مبتكرة لتحضير الجزرية مع جوز الهند.. 7 مكونات فقط
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
تعتبر "الكرات" الشكل المثالي الذي يمكن اعتماده في وصفة رائعة مع برش "جوز الهند" أما النتيجة ستكون حتما مذهلة بحسب ذوقك..
مقادير كرات االجزرية بجوز الهند
كيلو ونصف كيلو من الجزر
ملعقة نصف مبعقة من ماء الزهر
3 أكواب سكر
رشة قرفة
ملعقة ونصف ملعقة من النشاء
برش جوز الهند
رشة ملح الليمون
طريقة التحضير
يبشر الجزر بعد أن يقشّر ويطهى على نار هادئة قرابة الثلث ساعة
يعصر الجزر بعد طهيه ويستخرج الماء منه
يستخدم ماء الجزر لاذابة السكر في طنجرة على النار ويضاف الى المزيج ملح الليمون
يضاف الجزر الى مزيج السكر
يخلط ماء الزهر مع النشاء ويضاف مزيجه الى الجزر ومن ثم تضاف القرفة
يحوّل المزيج الى كرات ويمكن تزيينه بواسطة برش جوز الهند..
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