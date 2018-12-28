بالفيديو| إليكم أغرب 5 أرقام قياسية دخلت "غينيس" في الـ 2018

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في الوقت الذي يبحث فيه كثيرون عن التميز وعن شهرة يحققوهنا بدخول موسوعة الأرقام القياسية غينيس ،شاهدنا أغرب الأرقام القايسية وأكثرها تميزاً في سنة 2018 ، اليكم قائمة بأبرز 5 أرقام قياسية التي دخلت موسعة غينيس هذا العام

1. أطول شعر في العالم

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دخلت شابة هندية عمرها 16 عاما، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لامتلاكها أطول شعر في العالم، وصل طوله إلى 5 أقدام ونصف، وعقب تكريم الشابة، نيلاشي باتيل من إدراة "غينيس"، ذكرت الشابة أنها لم تكن تحب الذهاب إلى صالون الحلاقة عندما كانت صغيرة، وأنها لم تسمح لأحد بقص شعرها لأكثر من 6 سنوات كاملة.



2- ￼أطول عمامة في العالم



يستغرق العجوز الهندي أفتار سينج ماوني، 6 ساعات في ارتداء أطول عمامة في العالم يومياً، العمامة التي يرتديها العجوز البالغ من العمر 60 عاماً، دخل بها موسوعة غينيس كأكثر العمامات ضخامة، ويبلغ طولها 645 متر من القماش الملفوف حول رأسه، ووزنها تخطى الـ 48 كيلوا جرام.

3-أكبر بعوضة في العالم

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العالم الصيني تشاو لي، دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية بعد اكتشافه أكبر بعوضة في العالم، وكان الرقم القياسي السابق يعود لبعوضة اكتشفها عالم الحيوان البريطاني، مارك كارواردين، حيث كانت المسافة بين الساق الأمامية للبعوضة والساق الخلفية تصل إلى 23 سنتيمترا، واستطاع تشاو لي تحطيم هذا الرقم القياسي باكتشافه البعوضة التي تعرف باسم هولوروسيا ميكادوحيث تبلغ المسافة بين جناحيها 15،11 سنتيمترا، فيما تصل المسافة بين الساق الأمامية والساق الخلفية إلى 8،25 سنتيمترا.



4- أكبر ديك في العالم





كشف مزارع في كوسوفو عن أكبر ديك في العالم، وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن ديكا يدعى ميراكلي يعيش في مزرعة في كوسوفو، يعتقد أنه الأكبر في العالم، إذ يبلغ ارتفاعه نحو متر واحد، ويزن 7.7 كيلوغرامات، وتحول ميراكلي من ديك إلى نجم عقب انتشار صوره.

5- أطول رقصة في العالم

استطاعت باندانا النيبالية وعمرها 17 عاما تحطيم رقم قياسي مسجل في موسوعة غينيس تحمله فتاة هندية بالرقص المتواصل لمدة 123 ساعة و15 دقيقة، وسجلت باندانا رقم قياسي جديد بتسجيل 126 ساعة رقص متواصل بمفردها.

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