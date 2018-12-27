تعرفوا إلى شاحنة "Maz" للسباق المميزة (فيديو + صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عرضت شركة "Maz" البيلاروسية، شاحنة صغيرة جديدة مخصصة للسباقات والطرق الوعرة، المزوّدة بمحرك ديزل "Gyrtech G-13" بـ6 أسطوانات وقوة 960 حصاناً، وقدرة وصول تصل إلى 140 كلم/ساعة. ويستهلك المحرك 200 لتر من الوقود لكل 100 كلم تقطعها مركبة، بالإضافة إلى خزان وقود بسعة 1000 لتر.

إلى ذلك، تتميّز المركبة الجديدة المبنية على منصة "Allison"، بعجلات كبيرة ونوابض خاصة لأنظمة التعليق من نوع "Weweler"، وممتصات صدمات من نوع "Reiger" لتمكينها من اجتياز أكثر الطرق وعورة.

ومن المفترض أن تختبر الشركة البيلاروسية شاحنتها الجديدة في ظروف الحرارة المرتفعة وشديدة البرودة على مدار العام المقبل، استعداداً لمشاركتها في رالي داكار وعدد من السباقات في العام 2020.

مصدر الصورة: primepress.by

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