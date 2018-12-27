في أعماق البحار.. دلافين تنقذ غواصين من سمكة قرش (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تداول ناشطون عبر موقع "يوتيوب" مقطع فيديو صوّره الطاهي الأسترالي دينيس تيرني، ظهرت فيه مجموعة من الدلافين، تقوم بطرد سمكة قرش مفترسة عن مجموعة من الغطاسين في أستراليا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، فقد "لاحظ تيرني مجموعة من الدلافين تبعد سمكة قرش عن مكان تواجده مع أصدقائه، وذلك أثناء ممارستهم لرياضة الغطس في مياه بحر تاسمان بالقرب من جزيرة لورد هاو، التي تبعد مسافة 770 كيلومتراً عن سيدني".

وقال تيرني معلقاً على هذا الأمر: "لقد سمعت أسطورة الدلافين الحامية التي تطارد أسماك القرش، لكنني لم أصدق ذلك أبداً".

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