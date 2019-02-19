نظام غذائي يتبعه رواد الفضاء لإنقاص الوزن بـ13 يوماً فقط

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ليس هناك أفضل من نظام غذائي سليم ومتوازن لصحةٍ أفضل. فالكثير من الأشخاص يلجأون إلى الحميات الغذائية لتخفيف وزنهم. هؤلاء هم الأشخاص العاديون، لكن ما لا يتوقعه أحد هو أنّ روّاد الفضاء الذين يسكنون في المركبات الفضائية خارج كوكب الأرض في رحلاتٍ تستمر سنوات، يلجأون إلى تناول معينة ومفيدة للحفاظ على أوزانهم وضمان صحتهم.

وقبل الحديث عن ذلك، ثمّة أمر أساسي يعمد إليه رواد الفضاء ويجب الإلتزام بها لضمان صحة جيدة، ويتمثل بالابتعاد عن المنتجات التالية:

- المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة

- الكحول (بشكل رئيسي لأنه يحتوي على السكر)

- الملح والسكر

- النشويات (الأرز - المعكرونة)

- الخبز.

- منتجات اللحوم المدخنة

إلى ذلك، فإنّ رواد الفضاء يواظبون على نظام غذائي، يساهم في إفقاد الوزن بـ13 يوماً ويقضي على مشاكل المعدة. وفي إطار ذلك، يجب تناول لحوم الأسماك بدلاً من لحم الأبقار، مع تناول الأطعمة التالية أيضاً:

- الفطر

- البيض

- السمك والدجاج

- الطماطم والخيار

- الخس والملفوف

- القرنبيط والفاصوليا الخضراء

- اليقطين

- سلطة

- الجبن

- الحليب النباتي

أما النظام الغذائي اليومي الذي يساعد على تخفيف الوزن والذي يتبعه رواد الفضاء، فهو على النحو التالي:

- الإفطار: بيض مسلوق + فنجان قهوة بدون حليب أو سكر.

- الغداء: نصف قطعة دجاج متوسطة الحجم مع نصف لتر من حساء الدجاج + سلطة الطماطم والفطر + كوب من حليب الصويا أو القهوة السوداء.

- وجبة خفيفة: كوب واحد من البرتقال أو الشاي الأخضر.

- العشاء: كوب من حليب اللوز والسمك و 150 غرام من التوفو.

يمكنك استبدال التوفو بالجبن، والدجاج مع السمك، والقهوة مع الشاي الأخضر، والبرتقال مع التفاح.

ملاحظات هامة يجب الإلتزام بها:

- ممارسة الرياضة بشكل مستمر.

- الإكثار من شرب الماء.

- الإبتعاد عن الكربوهيدرات.

- الإبتعاد عن السكريات.

- تجنب الأطعمة المقلية والحارة والدهنية.

- ابتعد عن التدخين.

- لا تستلقِ بعد الأكل.

- احصل على قسطٍ كافٍ من النوم.

- ابتعد عن استخدام الزبدة.

تجنب الأطعمة المقلية والحارة والدهنية والمُحليات والشاي الأسود والمشروبات الغازية والكحول.

مصدر الصورة: Valet.ru

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