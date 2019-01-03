سيدتي.. نظام غذائي يخلصكِ من 4 كلغ بأسبوع من دون أي عناء!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعتبرُ زيادة الوزن من أكثر المشكلات التي تقلق المرأة وتشعرها بالإحباط. فمعيار جمال المظهر في الجسد المتناسق والرشيق، ولذلك فإنّ السعي الدائم يكون في هذا الاتجاه. وتحاول الكثيرات الالتزام بحميات غذائية عديدة، إلى جانب ممارسة الرياضة، غير أنّ بعضهنّ يفشلن في خسارة الوزن. وبحسب خبراء التغذية، فإنّ "سبب ذلك يعود إلى عدم الالتزام بـ الحمية الغذائية، أو إلى اتباع حمية غير مناسبة وغير صحية أيضاً". وللحصول على نتيجة مثالية، يجب الابتعاد عن الأطعمة المليئة بالسعرات الحرارية، فضلاً عن اتباع نظام غذائي صحي مدروس. وفي هذا الإطار، تقدّم مجلة "الجميلة" نظاماً غذائياً للسيدات لمدة أسبوع، يساعدهنّ على إنقاض 4 كيلوغرامات من وزنهنّ، وهو على النحو التالي:

- اليوم الأول

وجبة الإفطار:

4 ملاعق فول بدون سمن أو زيت + ربع رغيف بلدي + خيار وخس.

وجبة الغداء:

3 ملاعق أرز + نصف فرخة مشوية أو مسلوقة بدون زيوت + طبق خضار مشكل + ثمرة فاكهة واحدة أي نوع.

وجبة العشاء:

5 ملاعق من الجبن القريش + ربع رغيف بلدي + سلطة خضراء.

- اليوم الثاني

وجبة الإفطار:

بيضة مسلوقة + ربع رغيف بلدي + طبق سلطة.

وجبة الغداء:

2 شريحة لحم مشوية أو مسلوقة + سلطة خضراء + ثمرة فاكهة واحدة أي نوع.

وجبة العشاء:

كوب زبادي مضاف إليه عصرة ليمونة.

- اليوم الثالث

وجبة الإفطار:

4 ملاعق فول بدون سمن أو زيت + ربع رغيف بلدي + خيار وخس.

وجبة الغداء:

سمكة مشوية + ربع رغيف بلدي + سلطة خضراء + طبق خضار سوتيه.

وجبة العشاء:

5 ملاعق من الجبن القريش + ربع رغيف بلدي + سلطة خضراء.

- اليوم الرابع

وجبة الإفطار:

4 ملاعق فول بدون سمن أو زيت + ربع رغيف بلدي + خيار وخس.

وجبة الغداء:

3 ملاعق مكرونة + نصف فرخة مشوية + طبق خضار سوتيه.

وجبة العشاء:

كوب زبادي مضاف إليه عصرة ليمونة.

- اليوم الخامس

وجبة الإفطار:

بيضة مسلوقة + ربع رغيف بلدي + طبق سلطة.

وجبة الغداء:

2 بيضة مسلوقة + طبق خضار مطهي ني x ني، أو مسلوق + ثمرة فاكهة واحدة أي نوع.

وجبة العشاء:

5 ملاعق من الجبن القريش + ربع رغيف بلدي + سلطة خضراء.

- اليوم السادس

وجبة الإفطار:

4 ملاعق فول بدون سمن أو زيت + ربع رغيف بلدي + خيار وخس.

وجبة الغداء:

سمكة مشوية + ربع رغيف بلدي + سلطة خضراء + طبق خضار سوتيه.

وجبة العشاء:

5 ملاعق من الجبن القريش + ربع رغيف بلدي + سلطة خضراء.

- اليوم السابع

وجبة الإفطار:

4 ملاعق فول بدون سمن أو زيت + ربع رغيف بلدي + خيار وخس.

وجبة الغداء:

3 ملاعق أرز + نصف فرخة مشوية أو مسلوقة بدون زيوت + طبق خضار مشكل.

وجبة العشاء:

2 ثمرة فاكهة أي نوع.

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