هل الزواج السعيد يتسبب في زيادة الوزن؟

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أغلب الأزواج بعد الزواج قد يلاحظون زيادة في أوزانهم بشكل ملحوظ مما يجعلهما وسط حيرة لمعرفة السبب الحقيقي وراء هذه الزيادة وغالباَ ما يتساءلان، فهل الحب والزواج السعيد وراء هذه الزيادة أم هناك أسباب أخرى؟

طرحت دراسات عديدة منها ما هو سابق ومنها ما هو حديث، للربط بين الزواج السعيد، وزيادة الوزن، وخصوصا بعد ملاحظة زيادة وزن الازواج والزوجات خلال السنة الأولى من الزواج، وعلى مدار الزواج طويل الأمد

وأوضحت الأبحاث أن الأشخاص الذين يشعرون بالرضا في حياتهم الزوجية، يتمتعون بصحة أفضل، وأن المحبة المتبادلة بين الزوجين، قد تكون سببا في زيادة الوزن بعد الزواج

ومن ناحية أخرى، أكدت دراسات أخرى أن الأشخاص الذي يعانون من تعاسة زوجية هم الأكثر عرضة لنقصان الوزن، بينما يميل الزوجان اللذان يشعران بالرضا في علاقتهما ببعضهما البعض بعد الزواج إلى اكتساب الوزن بشكل ملحوظ، والغريب أن هذا الأمر لا يقلقهم أبدا، لأن كل منهما راض عن علاقته بالآخر، ولا يفكر أبدا في ترك شريك حياته

وكذلك أكدت الدراسات التي طرحت في ذلك الصدد، أن الزواج السعيد ليس وحده سببا في زيادة الوزن، إذا أن هناك ثمة عوامل اخرى تؤدي إلى ذلك وهي

الاطمئنان لرضاء شريك الحياة وبالتالي عدم الاهتمام بتخفيف الوزن، وبالتالي لا حرمان من أي نوع من الطعام، فهناك سلسلة من الأطعمة يتم تناولها دون أي قيد أو حرج، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الوزن

الروتين اليومي وعدم بذل الجهد

عدم ممارسة الرياضة

الضغط العصبي والتوتر، وذلك بسبب تراكم الأعباء والمسؤوليات

ومما سبق يتضح أن الزواج السعيد ليس وحده سببا لزيادة الوزن عند الأزواج والزوجات، لأنه يعد أحد هذه الأسباب

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