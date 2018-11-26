لحماية أنفسكم من البدانة.. ابتعدوا عن هذه الأطعمة فوراً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعتبر كمية الطعام ومعدل الحركة والنشاط من أبرز العوامل المرتبطة بزيادة الوزن. وعليه، فإنّ الكميات الكبيرة من الطعام تؤدي إلى البدانة. غيرَ أنّ هناك أنواعاً من الطعام لديها أثرٌ كبير على الوزن، وتساهم في زيادته بشكلٍ كبير وسريع، مثل الأطعمة السريعة والمشروبات عالية السعرات الحرارية، ومشروبات الطاقة والصودا.

إلاّ أنّ ما لا ينتبه إليه الكثيرون، هو مقدار السعرات الحرارية في الوجبات. فحتى لو كانت كمية الوجبات قليلة، فإنّها قد تكون تحتوي على سعرات حرارية عالية، وزيادة الكمية منها سيؤدي إلى البدانة. ولذلك، يلجأ الكثيرون ممن يعانون من البدانة المفرطة إلى إجراء عمليات تصغير المعدة التي تدفع بهم وبشكلٍ قاطع إلى تناول كميات صغيرة من الطعام. ولكن يتعيّن عليهم الالتفات إلى السعرات الحرارية.

ومن الأطعمة التي تزيد الوزن: منتجات الألبان المحلاة بالسكر والنكهات واللحوم التي تحتوي على الدهون، والحلويات التي تجمع الكربوهيدرات والسكر والدهون معاً، كلها تساهم في زيادة الوزن بشكلٍ كبير.

ولذلك، فإنّ أول خطوة لمنع الوزن عن الزيادة هو الابتعاد عن المشروبات الغازية واستبدالها بالعصائر أو بشرب الماء، أو شاي الأعشاب مثل البابونج والنعناع. كذلك، يمكن للفرد استبدال نصف كمية الطعام الغني بالدهون بالخضروات والفواكه والحبوب.

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