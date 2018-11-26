أمل جديد لمرضى الزهايمر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

قال باحثون امريكيون انهم توصولوا بعد تجربة بعض اللقاحات إلى علاج قد يؤخر أعراض مرض ألزهايمر، والحد من نموه وأعراضه.

واضاف الباحثون انهم اختبروا اللقاح الجديد على الفئران ، واظهرت النتائج أن اللقاح استطاع منع تراكم البروتينات الضارة في الدماغ المسببة لالزهايمر وبدون أي اعراض جانبية.

ويقلل عدد حالات تشخيص الزهايمر إلى النصف في حالات يمكنه بحسب الدراسة تأجيل أعراض المرض خمسة أعوام.

هذا اللقاح الذي قد يطيل حياة المريض ويمنع نمو المرض سيكون آمنا وفعالا بعكس اللقاحات والعلاجات السابقة التي أظهرت آثارا جانبية .

دراسة أخرى تحدثت عن السبل لتجنب مرض الزهايمر، إذ خلصت الدراسة إلى أن الرجال الذين يكثرون من تناول الخضروات والفواكه أقل عرضة ل الزهايمر بنسبة أربعة وثلاثين في المئة عن غيرهم.

وهو ما ينصح به الاطباء أن تكون كمية الخضروات والفواكه أكثر من غيرها من العناصر الغذائية فالوقاية خير من العلاج.

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