10 أخطاء تؤذي الحمية الغذائية بشكلٍ كبير.. تجنبها فوراً
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
يسعى الكثيرون إلى اتباع الكثير من الحميات الغذائية لخسارة الوزن الزائد بغية استعادة رشاقتهم. ورغم ذلك، فإنّ البعض يفشل في خطته بسبب الوقوع في الكثير من الأخطاء التي تؤذي الحمية بشكلٍ كبير، وذلك بحسب موقع "توب 10 هوم ريميديز". فما هي وما تأثيراتها؟
|الخطأ
|تأثيره السلبي على الحمية وخسارة الوزن
|وجبات العطلات
|تلغي كل ما حققته خلال أسبوع من الحمية
|تكرار نفس التمارين الرياضية
|يؤدي إلى الضجر والتوقف عن الرياضة
|الإقتصار على الرياضة
|يشجع تناول السعرات الحرارية
|حمية العصائر
|تحرم الجسم من العناصر الغذائية المهمة
|قلة شرب الماء
|يؤثر على حرق الدهون والتمثيل الغذائي
|إهمال البروتينات
|يدفعك للشعور بالجوع طوال اليوم
|التوتر
|يخزن المزيد من الدهون في الجسم
|قلة النوم
|تحفز إنتاج الهرمونات المرتبطة بالبدانة
|الحمية منخفضة الدهون
|تزيد الرغبة بتناول السكريات وتقلل مستوى الطاقة
|تجاوز وجبات الطعام
|يسبب الشعور بالجوع وتناول الكثير من الطعام
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