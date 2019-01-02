10 أخطاء تؤذي الحمية الغذائية بشكلٍ كبير.. تجنبها فوراً

... الاستحمام يوميا مفيد..لكن احذروا هذه الأخطاء! يُعتبر الاستحمام اليومي ضرورة صحية، لأنه يحافظ على نظافة الجسم، ويعيد له جماله وحيويته. لكن الكثيرين يرتكبون بعض الأخطاء تحت الحمام قد تؤذي البشرة. لنتعرف عليها!

... في العجلة الندامة حكمة و حقيقة صحية باتت لمقولة في العجلة الندامة تفسيرٌعلمي بعدما وجد باحثون في أمريكا

... موضة رمضان 2015.. أخطاء إخراجية فادحة في المسلسلات! منذ صارت عناوين المسلسلات عبارة عن وسم، وعاد المشاهد أكثر دقة من قبل، ما عادت الأخطاء الإخراجية مسموحة أبدا، لأنّ عيون المراقبين من الناشطين على التواصل الاجتماعي لا تنام، فلا تكاد الحلقات الأولى تمر حتى يبدأ المشاهدون في رصد عدد من الأخطاء الإخراجية.

... دراسة: الفقر يؤثر على نمو الدماغ أكدت دراسة حديثة على أن نمو الأطفال في أسرة أقل حظًا قد يؤثر سلبًا على الدماغ ، وفقًا لبحث أظهر كيف يمكن أن يكون للحالة الاجتماعية والاقتصادية تأثير دائم

... "تويتر" يؤثر سلباً على لاعبي كرة السلة.. هذا ما يفعله بهم عمد فريق العلماء إلى تحليل تغريدات في أوقات محددة لـ112 لاعباً في رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين