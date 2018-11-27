4 خطوات تساعدك على خسارة الوزن في الشتاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (مجلة هي)

يعاني معظم الناس في فصل الشتاء من زيادة الوزن، وذلك بسبب تناولهم المأكولات الدسمة التي تمدّ أجسادهم بالطاقة لتدفئتها. ويشكل هذا الأمر هاجساً كبيراً بالنسبة للكثيرين، الأمر الذي يحتم عليهم اتخاذ خطواتٍ عديدة لخسارة الوزن الزائد.

ولذلك، لكي تنجح في تخطي مشكلة زيادة الوزن في الشتاء، يجب الالتزام بتطبيق الخطوات التالية:

تناول الأسماك

تعتبر الأسماك من أفضل مصادر الطعام في الشتاء، لأنها قليلة السعرات الحرارية وتساعد على خسارة الوزن بشكلٍ طبيعي. وينصح الأطباء بتناولها مشوية.

تجنب السكريات والدهون المشبعة

إنها من أكثر المأكولات المضرة بالصحة، والتي تزيد الوزن بشكلٍ كبير. ولذلك، فإنّ أول خطوة على طريق تخفيض الوزن هي الإبتعاد عن كل المأكولات الغنية بالسكر والدهون المشبعة، واستبدالها بالدهون غير المشبعة أو المحليات الطبيعية كالعسل.

تقسيم الوجبات

يجب أن يحرص الشخص على تقسيم وجباته خلال النهار من دون تجويع نفسه. هذا الأمر سيساعده على الشعور بالشبع. ولذلك، يجب على كل شخص تناول الوجبات الخفيفة والصحية خلال النهار، شرط أن لا تزيد كل وجبة عن 300 سعرة حرارية.

عدم التسرع

يطمح الكثيرون لخسارة الوزن الزائد بسرعة، وهذا الأمر لا يحدث أبداً مهما حصل. ولذلك لا تتسرع، فعليك التحمل والمثابرة للوصول إلى الهدف من وراء الحمية الغذائية الطبيعية. فلا تلجأ إلى أي أدوية للتنحيف بدون وصفة طبيب، لأنّ آثارها قد تكون سلبية عليك.

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