ما قصة اللُبان والتهاب المفاصل؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة النقاب عن قدرة اللبان ومساهمته الفعالة في علاج التهاب المفاصل، كما ذكر باحثون أنه من المتوقع أن يصبح اللبان عنصراً رئيسيا في خطط العلاج في المستقبل.

حيث توصل باحثو جامعة "ألاباما" الأمريكية إلى أن المركبات الموجودة داخل الراتنجات التي تجمع من لحاء أشجار اللبان أو البوسويلية في أفريقيا وآسيا يمكن أن تساهم في إيقاف وعلاج التهاب المفاصل وذلك ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأوجد الباحثون أن المركبات المتواجدة داخل اللبان يمكن أن تعلق نفسها بالبروتينات المسببة للالتهاب، مثل التهاب المفاصل، وتمنعها بشكل فعال، كما أوضح العلماء أن مادة الراتنج أو الصمغ الموجودة باللبان كانت تستخدم منذ آلاف السنين كعلاج للجروح والالتهابات.

وأشار البروفيسور ويل سيتزر المشارك في الدراسة ، إن هذه النتائج قد تساعد شركات الأدوية على تطوير عقاقير جديدة لمكافحة التهابات المفاصل التي تصيب أكثر من 10 ملايين شخص.

وأوضح سيتزر" وجود مشكلة رئيسية في إنتاج دواء جديد تكمن في تحديد كيفية جعل هذه المركبات متاحة للبشر، حيث إن "اللبان غير قابل للذوبان في الماء، كما يصعب إدخاله في مجرى الدم".

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