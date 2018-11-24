ما علاقة التوت البري بالخلايا السرطانية؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لم تكن المحاولة الأولى من قبل كثير من الأطباء لإكتشاف حلاً يكافح ويعالج آفة السرطان، فقد تمكن باحثون من إبطاء تطور بعض أنواع الخلايا السرطانية في الفئران وتعزيز تأثير العلاجات المستخدمة للقضاء على هذا المرض من خلال استخدام مكمل غذائي سكري يوجد في بعض الفواكه.

وأجرى الباحثون دراسة على فئران مصابة بسرطان البنكرياس و الرئة و الجلد باستخدام المكمل الغذائي مانوز، وهو مركب سكري يوجد تحديداً في فاكهة التوت البري وفواكه أخرى.

ومن ثم أوجد الباحثون أن هذه المادة أبطأت من نمو الأورام السرطانية لدى الفئران المصابة وبشكل ملحوظ دون ظهور آثار جانبية تذكر على الفئران.

كما أشار العلماء إلى: " أن مادة مانوز يمكن أن تؤثر على قدرة الخلايا السرطانية عند استخدام الجلوكوز في الجسم لتنمو وتنتشر، ويمكن الحصول عليه من محلات الأغذية الصحية وأوضح العلماء أن هذا الأكتشاف يمكن أن يساهم في معالجة التهابات المسالك البولية أيضا.

كما ذكر مارتن ليدويك، رئيس التمريض في مركز أبحاث بريطانيا للسرطان: "رغم أن هذه النتائج كانت نجاحة جدا وتعد مستقبل علاجي واعد لبعض علاجات السرطان، فإن هذه الأبحاث مبكرة للغاية ولم يتم اختبارها بعد على البشر". مضيفاً : "لا يجب على المرضى المصابين بالسرطان أن يستخدموا مانوز من تلقاء أنفسهم، حيث يوجد خطر حقيقي من الآثار الجانبية السلبية التي لم يتم اختبارها بعد، ومن المهم التشاور مع طبيب قبل تغيير النظام الغذائي بشكل جذري أو تناول مكملات جديدة".

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