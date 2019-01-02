الرياضة تغني عن دواء خفض ضغط الدم

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

خلصت نتائج دراسة حديثة أجراها باحثون في كلية لندن بالولايات المتحدة إلى أن ممارسة التمارين الرياضية قد تخفض ضغط الدم تماماً بقدر ما يفعل الدواء.

وللتوصل إلى هذه النتائج جمع الباحثون بيانات ما يقرب من 400 تجربة عشوائية، قيّمت آثار أدوية ضغط الدم وممارسة التدريبات على خفض ضغط الدم.

ووجد الباحثون أن الأدوية والرياضة خفضت ضغط الدم بنحو 9 مليمترات زئبق لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة حسين ناجي، يبدو أن التمارين تسبب انخفاضات مماثلة في ضغط الدم الانقباضي مثل الأدوية الخافضة للضغط التي يشيع استخدامها بين الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

ودرس الباحثون نتائج 194 تجربة عشوائية، بحثت تأثير أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم، و197 تجربة اختبرت تأثير التدريبات على خفض الضغط المرتفع.

وعند فحص بيانات جميع المشاركين، وجد الباحثون أن الأدوية أكثر فعالية من ممارسة التمارين الرياضية في خفض ضغط الدم الانقباضي، وهو الرقم العلوي في قراءة ضغط الدم، الذي يشير إلى الضغط على جدران الأوعية الدموية عندما يضخ القلب الدم، بحسب وكالات.

لكن عندما ركز الفريق فقط على المجموعة التي تعاني من ارتفاع كبير في الضغط؛ حيث يسجل الرقم العلوي في قراءة الضغط 140 أو أكثر، وجدوا أن التدريبات تحقق نفس نتيجة الدواء، إذ يخفضان الضغط 8.96 مليمتر زئبق في المتوسط.

وأشار الباحثون إلى أنهم فحصوا تأثير أنواع مختلفة من التمارين، ووجدوا أن جميع أنواع التمارين حتى البسيطة منها تحقق فائدة.

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