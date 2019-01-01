رونالدو يثق بتبرئة ساحته من تهم الاغتصاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعرب كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس الإيطالي، عن ثقته بتبرئة ساحته من مزاعم الاغتصاب التي تلاحقه منذ شهور.

وقال الهداف التاريخي لريال مدريد، إنه يتوقع أن يسمع قريبًا نبأ تبرئته من اغتصاب الأمريكية كاثرين مايورغا في لاس فيغاس العام 2009.

وأكد النجم البرتغالي لصحيفة”ريكورد” البرتغالية، براءته من تهم اغتصاب عارضة الأزياء الأمريكية السابقة، متوقعاً أن تنتهي أزمته قريبًا.

وقال :”تضايقت لدى رؤية أفراد أسرتي منزعجين من هذه الأنباء، لكنهم يعرفون أنني لا أرتكب مثل هذا الفعل، وكنت هادئًا منذ البداية، وواثقًا للغاية، وستتضح كافة الأمور قريبًا”.

وقالت شرطة لاس فيغاس في وقت سابق، إنها تسعى إلى استجواب رونالدو بشأن هذا الادعاء، وقال متحدث باسم شرطة متروبوليتان في لاس فيغاس:”بالتأكيد لا نعرف حتى الآن متى سيحدث ذلك، ولكن في مرحلة ما سيكون علينا الاستماع إلى أقواله”.

اقرأ المزيد:

ليستر سيتي يهزم إيفرتون بهدف وحيد