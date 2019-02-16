فوائد غير متوقعة للشاي.. يداوي الالتهابات ويمنع السرطان

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف باحثون أمريكيون من جامعة "سانت لويس" في الولايات المتحدة الأمريكية أن "شاي أولونغ الصيني، يحتوي على خصائص دقيقة ضرورية لنمو الجسم والوقاية من الأمراض"، موضحين أنّ "المواد الموجودة في هذا الشاي تجعله فريداً في قدرته على إبطاء الشيخوخة ووقف تطور الأمراض السرطانية بنسبة 40%".

ووفقاً للباحثين، فإنّه "عند تناول شاي أولونغ الذي يتعرض لعملية أكسدة خفيفة، ينخفض مستوى الالتهابات بشكل عام في جسم الإنسان"، موضحين أنّ "هذا الشاي يمنع نمو خلايا السرطان بفعالية وسرعة".

ولفت الدارسون إلى أنّ "شاي أولونغ يخفّض من مستوى السموم في الجسم بصفة عامة، ويخفض كذلك من التأثير السلبي لطرق العلاج المستخدمة في علاج الأورام على حالة الجسم، ويحسّن من حالة أعضاء الجسم الداخلية".

مصدر الصورة: تعبيرية - The Economic Times

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