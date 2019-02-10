عن الأرز والمعكرونة.. خطرٌ كبير يسكنهما ويهدد بالموت (دراسة)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة جديدة أنّ "تناول الأرز والمعكرونة بعد مرور أيامٍ على طبخهما، يعتبر أمراً خطيراً على الصحة"، موضحة أنّ "تلك الأطعمة يمكن أن تتسبب في تكوين بكتيريا تسمى bacillus cereus، تؤدي إلى التسمم الغذائي، وحتى إلى الموت".

ومن جهته، أوضح قائد الدراسة، الباحث الأسترالي من الجامعة الأسترالية الوطنية، ماتور أنوكريتي، أنّ "هذه البكتيريا القاتلة تعيش في أي بيئة تجدها صالحة لبقائها مثل التربة والحيوانات والحشرات والغبار والنباتات، وقد تعيش باستخدام العناصر المغذية من المنتجات الغذائية، بما في ذلك الأرز والمعكرونة ومنتجات الألبان والتوابل والأطعمة الجافة والخضراوات".

ولفت إلى أنّ "هذه البكتيريا يمكن أن تنتقل عن طريق الغذاء، لكن العدوى بها لم ترصد بسبب أعراضها الخفيفة بشكل عام، لكن حالاتٍ مستعصية حصلت بسبب الإصابة بهذه البكتيريا، أكدّت على خطورتها الكبيرة، خصوصاً وأنّها أحدثت فشلاً في الكبد".

مصدر الصورة: warosu.org

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