تحذير جِدّي.. عملية تجميل قد تقتل النساء بسرطانٍ نادر!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حذر مسؤولون معنيون بالشؤون الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، من نوع نادر من سرطانات الدم، قد يرجح أن يكون مرتبطاً بعمليات زراعة الثدي لدى النساء.

ويأتي هذا التحذير بعد دراسات طبية عديدة جديدة، كشفت أنّ "الحشوات التي يتم استخدامها لزراعة أو تكبير الثدي، تؤدي إلى ظهور ما يعرف بورم الخلايا الكبيرة المتحولة اللمفاوي، وهو نوع من سرطانات الدم".

ووفقاً للخبراء، فإنّ "هذا المرض يؤثر على كريات الدم البيضاء، فضلاً عن إضعاف الجهاز المناعي لدى المرأة التي خضعت للعملية".

وإزاء هذه الدراسات، فإنّ معظم الهيئات الصحية الأمريكية تشدّد على ضرورة زيادة الوعي بشأن عمليات زراعة الثدي. فمن جهتها، كشفت الهيئة الصحية الأميركية أن "عدد المصابات بهذا النوع من السرطان وصل إلى 3817 أي امرأة واحدة من بين كل 30 ألف امرأة خضعن للعملية الجراحية المثيرة للجدل".

وبحلول شهر أيلول/سبتمبر 2018، فإنّ "الإدارة الصحية الأمريكية تلقت 457 تقريراً خاصاً بشأن عمليات الثدي والسرطان، وسجلت 8 وفيات يرجح أن تكون ناجمة بالأساس عن تبعات العملية". ومع هذا، فإنّ الخبراء يرون أنّ "عدد المصابات لا يشكل سوى نسبة محدودة من بين 1.5 مليون امرأة في العالم يخضعن لعمليات زرع الثدي في كل عام، لكن من الوارد أيضاً ألا تكون نساء بعض الدول على دراية بما حصل من جراء العملية".

ودعا عددٌ كبير من الأطباء جميع النساء اللواتي خضعن لهذه العملية الجراحية، إلى إبلاغ الطبيب فوراً، في حال رصدن أي أمر غير مألوف في منطقة الصدر.

مصدر الصورة: meemmagazine

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