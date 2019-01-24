لحظة مؤثرة.. طفل يرقص فرحاً بعد شفائه من السرطان (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في لحظةٍ رائعة ومؤثرة، احتفال طفل أمريكي كان مصاباً بالسرطان، بالرقص فرحاً بعد انتهاء جرعات العلاج الكيماوي في المستشفى.

وبحسب التفاصيل، فإنّ الطفل الذي يدعى سولمون لوتوي والبالغ من العمر 5 سنوات، أنهى علاجه الكيماوي من مرض السرطان.

ولشدة فرحته، عمد إلى الرقص داخل المستشفى على أنغام أغنية لملك البوب مايكل جاكسون.

وبدأت معاناة لوتوي مع مرض السرطان منذ 10 أشهر وخضع للعلاج في المستشفى، حتى شفي من المرض الخبيث تماماً.

مصدر الصورة: تويتر - seattlechildren@

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