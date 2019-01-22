تفاعل كبير حول دراسة ترجح حظوظ مواليد شهري يناير وفبراير

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

بعد الدراسة الحديثة التي أعدتها مجلة "Journal of Social Sciences" ، والتي تزعم بأن مواليد شهري يناير وفبراير هم الأوفر حظاً والأكثر تحقيقاً للربح المادي والشهرة ، أرادت صفحة أخبار الآن جمع آراء متابعيها على فيسبوك ببث مباشر مع المذيعة فرح ياسمين ، وطرحت عليهم السؤال التالي : هل تؤمن بتاثير الأبراج على شخصيتك و حظك؟ ما هو برجك و ماذا يقال عنه عادة؟

البث المباشر حظي بتفاعل هائل ، فقد شوهد البث من قبل 29 الف متابع ، وجمع أكثر من 570 إعجاب ، وأكثر من 1600 تعليق .

عدد كبير من الآراء لم توافق على ما جاء بالدراسة معتبرين الأبراج أقرب ما تكون للخزعبلات منها إلى العلم المثبت .

ابو احمد الشمري علق بالقول " الابراج هي مجرد وهم وخالي من الحقيقه بل هو بدعه من أمن بها وضعها لانجاح فكرته والترويج لها"

ووافقه جميل أحمد من مصرGamil Ahmed الذي علق "انا من برج الأسد ، ولا أؤمن بتأثير الأبراج ."

أما عويضة Ouadih Copex الذي هو من ومواليد الأشهر المذكورة في الدراسة فعلق : "انا تاريخ ميلادي هو يوم واحد شهر يناير ماهذا يقولون عني يا جماعة الخير ههه"

كذلك الحال مع Fateh Azouz " هههههه انا مولود في شهر فيفري عندي ثمانية سنوات ملي خلصت قرايتي الى يومنا هذا مازال لم اجد وظيفة"

وعلقت Samia Sam بالقول ".. انا لا اامن بها ابدا ربما هي معمولة للتسلية فقط لا اكثر فلا يمكن لاحد ان يعلم الغيب الا الله تمنياتي للجميع بالتوفيق تحياتي من الجزائر.."

أما وائل فيرى العكس Wael El-araby فهو يؤمن جزئياً بالأبراج بعد تجربة شخصية وعلق " أنا مكنتش مقتنع بيها إلى ان قرأت ان برج القوس مش محظوظ عاطفيا و أنا فعلا كدا"

وحسب صحيفة ميرور البريطانية فإن هذه الدراسة ليست أول دراسة تظهر أن الأطفال الذين يولدون في هذين الشهرين محظوظون للغاية، إذ أظهرت دراسة أخرى أن الأشخاص الذين يولدون في هذه الأشهر غالباً ما يؤدون أفضل أداء في اختباراتهم الدراسية..

وقام باحثون بتحليل 19 مهنة مختلفة، ووجدوا أن الأشخاص الذين ولدوا في يناير غالباً ما ينتهي بهم المطاف إلى أن يصبحوا أطباء، وأن الأشخاص الذين ولدوا في فبراير أغلبيتهم أصبحوا فنانين ومشاهير.

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مواليد يناير وفبراير هم الأكثر حظا