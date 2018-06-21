أدوية مناعية بديلة عن العلاج الكيماوي لمرضى السرطان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )

موضوع طبي عن علاج حديث لعلاج الأورام وهو عبارة عن أدوية مناعية بديلة عن العلاج الكيماوي لمرضى السرطان



مرض السرطان هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم الغربي. لكن احتمالات الشفاء من مرض السرطان آخذة في التحسن باستمرار في معظم الأنواع، بفضل التقدم في أساليب الكشف المبكر عن السرطان وخيارات علاج السرطان.



و يتشكل علاج السرطان من علاجات متنوعة. كما أن خيارات علاج السرطان تتعلق بعدة عوامل، مثل نوع ومرحلة السرطان، الوضع الصحي العام، إضافة إلى ما يفضّله المريض نفسه.



يمكن التشاور مع اختصاصيّ الأورام حول فوائد ومخاطر كل واحد من خيارات علاج السرطان لتحديد علاج السرطان الأفضل والأكثر نجاعة لكل حالة.



و ساهمت الدرسات الجديدة في تغيير طريقة علاج بعض الأورام عن طريق استحداث أدوية علاجية جديدة، أو دمج بعض العلاجات، أو تطور في تقنيات العلاج بكافة أنواعه الكيميائية أو الإشعاعية.



ومن أحدث الطرق العلاجية ( أدوية مناعية بديلة عن العلاج الكيماوي لمرضى السرطان )



وتعد من ضمن الطرق العلاجية الجديدة و الأدوية المناعية والموجهة، والتي يمكن استخدامها لأنواع محددة من السرطان في مراحله المختلفة.



كما يمكن الاستعانة بمثل تلك الأدوية وإحلالها بديلاً عن العلاج الكيماوي في العديد من الحالات وتقليص الحاجة للعلاج الكيماوي في حالات أخرى.



والعقار الجديد الذي يؤخذ عن طريق الحقن يحمل نوعين من الأدوية المحفزة للجهاز المناعي، ينشّطان الخلايا المناعية "T" المهمة لمحاربة السرطان ووقف نموه.



و هذا العلاج يستخدم نظام المناعة في الجسم لمهاجمة الخلايا السرطانية، ويعد بدلاً من العلاج الكيماوي، و وصف الأطباء العلاج الجديد بنقلة نوعية في علم الأورام.

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