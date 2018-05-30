علماء يطورون لقاحا من الجهاز المناعي لعلاج سرطان المخ

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (صحف)

اعرب علماء عن اعتقادهم بانهو حققوا تقدما كبيراً في مجال محاربة احد انواع سرطان المخ والمعروف باسم الورم الأرومي الدبقي متعدد الأشكال الذي يعرف علميا بـ Glioblastoma

وقال الباحثون إنهم طوروا لقاحا مضادا للمرض، تم استخلاصه من الجهاز المناعي لأحد المرضى، اذ اظهر نتائج التجارب التي استمرت على مدار أحد عشر عاما، أن المرضى الذين تلقوا المصل عاشوا لمدد تزيد بقيمة الضعف عن تلك التي عاشها المرضى الذين عولجوا بالسبل التقليدية.

ويعد الورم الأرومي الدبقي واحد من أكثر أنواع الأورام الدماغية عدوانية وشائعة التشخيص عند البالغين ويعالج حاليا بالجراحة يليه العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي.

ولا يزال العلاج الجديد في مراحل التجارب البشرية الأخيرة ، لكن نتائج الدراسة الدولية التي استمرت 11 عامًا "واعدة للغاية" بالفعل مع بعض المرضى

و يمثل هذا الورم 52٪ من جميع الأورام التي تصيب نسيج المخ و 20٪ من جميع الأورام التي تتكون داخل الجمجمة. على الرغم من ذلك يعتبر هذا النوع من الأورام بالعموم نادر الحدوث بمعدل 2-3 حالات لكل مئة الف شخص في أوروبا وأمريكا الشمالية.

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