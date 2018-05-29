ما هي التقنيات الحديثة لجراحة أورام الدماغ؟

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة- (وكالات)

يعد الدماغ أهم منطقة في جسد الإنسان، بحيث يرتكز به الجهاز العصبي المركزي، والذي منه تنطلق جميع الوظائف الإدراكية والحسية والعقلية ووظائف اللغة، ولكن قد يتسبب النمو غير الطبيعي في خلايا المخ إلى الإصابة بسرطان الدماغ، أو يحدث أن يتعرض الإنسان لحدوث ظاهرة ورمية في المخ تسمى أورام الدماغ. الدكتورة عبير عبدالله المختصة بالشأن الصحي في غرفة اخبار الآن التقت الدكتور سليم كنعان جراح المخ والأعصاب في مستشفى زليخة للحديث اكثر حول الموضوع.. معنا سليم كنعان (جراح المخ والأعصاب في مستشفى زليخة)

يجيبنا بالتفصيل عن:

1 أين هي جراحه أورام الدماغ في أيامنا هذه ؟ وكيف يمكن مقارنه هذه الجراحه حاضرا بالماضي ؟

2 ماهو هدف هذه الجراحه ؟ هناك ورم في الدماغ, ماذا تنتظرون من هذه العمليه ؟

3 قبل الدخول في تفاصيل كل هذه التطورات , ماذا عن تشخيص هذه الاورام ؟ فمن دون التشخيص السريع والواضع لا مجال للكشف والمعالجه.

4 اذن بعد هذه اللمحه السريعه عن تطور طرق تشخيص أورام الدماغ , أين هي جراحه أورام الدماغ الحديثه ؟

5 كيف هو مستوى هذه الجراحه حاليا في دوله الامارات العربيه المتحده؟

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