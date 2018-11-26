دراسة تحذر من السيليكون.. لماذا؟

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة جديدة، نشرها موقع "ديلي ميل" البريطانية، أن زراعة السيليكون يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل وولادة جنين ميت، وحتى سرطان الجلد.

ووجد الباحثون وفقًا للدراسة، أن النساء تتعرضن لزيادة خطر ولادة جنين ميت، بمعدل 4.5 أضعاف، وأربعة أضعاف لخطر الإصابة بسرطان الجلد، بعد إجراء عمليات زرع السيليكون.

ويقول فريق بحث الدراسة، بجامعة تكساس في هيوستن، إن الدراسة هي الأكبر حول زراعة سيليكون الثدي حتى الآن.

وخلال الدراسة الجديدة، نظر الباحثون في السجلات الطبية لما يقارب 100 ألف مريض بين عامي 2007 و2010، وكان بينهم 80 ألفا ممن أجروا جراحة السيليكون، فيما أجرى البقية جراحة الغرسات المملوءة بالمحلول الملحي.

وتوصل الباحثون إلى أن النساء اللاتي خضعن لغرس السيلكون زاد لديهن احتمال الإصابة بمشاكل صحية وصلت الى الأصابة بسرطان الثدي.

ووجد الباحثون أيضا أن النساء اللواتي خضعن لجراحة السيليكون كن أكثر عرضة لزيادة خطر موت الجنين في الرحم بعد تجاوز العشرين أسبوعا من الحمل.

المزيد:

نوم أقل.. حياة أقصر.. 15 ضررا صحيا بسبب الحرمان من النوم