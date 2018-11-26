نوم أقل.. حياة أقصر.. 15 ضررا صحيا بسبب الحرمان من النوم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( businessinsider )

يعتقد كثيرون أن النوم لأقل من 6 ساعات قد يكون كافياً في حياة مليئة بالتزامات العائلة والعمل ، لكن في الحقيقة النوم لـسبع إلى تسع ساعات في الليلة هو مقدار ما يوصي به أطباء النوم بالنسبة لمعظم البالغين.

إلين موسك ، الرئيس التنفيذي لـ Tesla و SpaceX ، اعترف مؤخراً في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز بأن ساعات عمله الطويلة تؤثر سلباً على رفاهيته وتثير المخاوف بين أصدقائه.

ما دفع أريانا هافنجتون مؤسسة مدونة هافنغتون بوست إلى إرسال رسالة مفتوحة إلى موسك حول جدول نومه ، أخبرته فيه أنه "يظهر طريقة عفا عليها الزمن عفا، ومضادة للعلم ، وغير فعالة بشكل فظيع في استنفاذ الطاقة البشرية."

نشر موسك رده على تويتر في الساعة 2:30 صباحا . "لقد عدت للتو من المصنع ،"وأضاف " اذا كنت تظن أن هذا خيار. إنه ليس كذلك."

يبدو أن موسك يفهم أن العمل لمدة 120 ساعة ضار. وكما قال ماثيو والكر ، عالم الأعصاب الذي كان خبيرا في النوم ، في وقت سابق لبيزنس إنسايدر ، "كلما كان نومك أقصر ، كانت حياتك أقصر ".

يحتاج معظم البالغين من سبع إلى تسع ساعات من النوم ، ويجب أن يحصل الأطفال على ساعات نوم أطول.

ورغم أن الاحتياجات تختلف من شخص لآخر. فبعض الأشخاص القليلون جداً يمكن أن يكتفوا بالفعل بـبضع ساعات من النوم كل ليلة ، في حين أن البعض الآخر قد يحتاجون إلى 11 ساعة كل ليلة.

لكن بغض النظر عن الساعات التي يحتاجها جسمك ، فإن قلة النوم سوف تتسبب في معاناتك البدنية والعقلية.

فيما يلي 15 نتيجة صحية للحرمان من النوم:



1. يرتبط الحرمان من النوم بخطر أعلى للاصابة ببعض أنواع السرطان.

2.الجلد لا يشفى من التلف عندما تكون متعباً ، مما يؤدي إلى الاصابة بشيخوخة الجلد .

3. يواجه الأشخاص المتعبون صعوبة أكبر في السيطرة على نبضات قلبهم ، مما قد يؤدي إلى سلوك غير صحي وزيادة الوزن.

4. الأشخاص الذين يسهرون لفترات طويلة في الليل يصابون بالوحدة ، والوحدة تتسبب بتقليل جودة النوم .

5.الشعور بالنعاس يجعل التعلم صعباً ،ويعطل الذاكرة قصيرة المدى .

6. الحرمان من النوم لفترة طويلة يضر بالذاكرة على المدى الطويل.

7. مجموعة متزايدة من الأدلة تربط النوم السيئ بـوجود علامات ظهور مرض الزهايمر في الدماغ.

8. احتمالية الإصابة بأمراض القلب تتزايد مع قلة النوم .

9. قلة النوم تؤدي للعصبية .

10. قلة النوم تتسبب بضعف الأبصار وقد تتسبب برؤية الهلوسات .

11. ليس من المستغرب أن النعاس يجعل الناس أكثر خبثًا.

12. يعاني الأشخاص المحرومون من النوم من ردود أفعال أبطأ.

13. لا يعمل نظام المناعة بشكل جيد عندما تكون متعبًا



14 الأشخاص الأكثراجهاداً هم أكثر عرضة لنزلات البرد

15. الإجهاد يؤدي إلى ضعف الرغبة الجنسية .

ترتبط العديد من المشكلات الصحية بالحرمان من النوم وضعف النوم ، ولكن المشكلة الأكبر هي أن الأشخاص الذين لا ينامون باستمرار سبع أو ثماني ساعات من النوم في الليلة هم أكثر عرضة للوفاة خلال فترة معينة.

ببساطة: كلنا نموت في نهاية المطاف ، ولكن النوم القليل جدا - أو حتى الأكثر من اللازم - مرتبط بخطر أكبر للوفاة في وقت أقرب مما تتخيل .

مصدر الصور : businessinsider

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