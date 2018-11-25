اختبار دم يكشف مبكرا عن سرطان المبيض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

طوّر باحثون من جامعة أدلايد الاسترالية فحصاً للدم للكشف المبكر عن سرطان المبيض باستخدام البكتريا المؤكسدة. ويمتاز الفحص الجديد بدقة نتائجه وقدرته على كشف السرطان في مراحله الأولى.

ووصف التقرير الذي نشرته دورية "بيوكيميكال ريسيرش كوميونيكيشن" التفاعل بين البكتريا المؤكسدة وبين عينات الدم بـ "الدليل الدرامي" على وجود سرطان المبيض في المرحلة الأولى من تطوّره.

وأظهرت الأبحاث قدرة فحص الدم الجديد على كشف سرطان المبيض في مرحلة مبكرة بنسبة 90 بالمائة. ويعتبر الفحص نقلة كبيرة في طرق الكشف المبكر عن هذا النوع من السرطان من شأنها توفير فرص أفضل لعلاج السيدات المصابات به.

إقرأ أيضا:

72% من حالات الصم في موريتانيا بسبب زواج الأقارب

ما قصة اللُبان والتهاب المفاصل؟