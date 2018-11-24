72% من حالات الصم في موريتانيا بسبب زواج الأقارب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (منى عواد)

كشفت دراسة موريتانية حديثة أن نسبة 72 في المئة من حالات الإصابة بالصمم في موريتانيا تعود إلى أسباب وراثية ناتجة عن زواج الأقارب ...



الدراسة التي أجراها خبير الوراثة الدكتور أحمد حميده ، بالتعاون مع مدرسة الصم في موريتانيا ، أوضحت أن العامل الأول هو ارتباط العائلات المتقاربة من ناحية الدم ، مشيراً إلى أن 60 في المئة نتيجة زواج الأقارب.



ونبهت الدراسة إلى أن الأسباب غير الوراثية التى تم التوصل إليها تعود للبيئة أو الإصابة بفيروساتٍ وأمراض التهاب السحايا أو الحصباء أو استعمال للأدوية أثناء الحياة الجنينية .

وقال الباحث إن من أسباب الصمم في موريتانيا هو استعمال الأدوية في سن مبكرة ، والتعرُض لبعض الأصوات القوية المؤدية لتحطم الجهاز السمعي .

وتم عرض هذه الدراسة خلال ندوة أقيمت على هامش النسخة العاشرة من الأسبوع الوطني للصم المنظم من طرف المنتدى الموريتاني للصم.

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