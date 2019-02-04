الدجاج المقلي يرفع معدلات الوفاة لدى النساء

أخبارالآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

كشفت دراسة أمريكية أن النساء اللاتي يأكلن الدجاج المقلي يوميا، تزيد لديهن احتمالات التعرض للوفاة المبكرة بنسبة 13 بالمئة , عمن يتجنبن تلك النوعية من الأطعمة.

وربطت أبحاث سابقة بين تناول الأطعمة المقلية وزيادة احتمالات البدانة والإصابة بأمراض القلب والسكري لكن لم يكن من الواضح صلتها بالموت المبكر.

والرابط بين الدجاج المقلي وارتفاع معدلات الوفاة، يوضح أن طريقة طهو الطعام , يمكن أن تحوله من غذاء صحي إلى طعام له تأثير سلبي كبير على الصحة.

وخلصت الدراسة إلى أن الأسماك المقلية ليست أفضل كثيرا للصحة إذ أن الاحتمالات تزيد حال تناولها يوميا بنسبة سبعة بالمئة.

وقال وي باو كبير الباحثين في الدراسة من جامعة أيوا ”يزيد تناول الأطعمة المقلية من إجمالي السعرات الحرارية وبالتالي احتمال السمنة المرتبطة بدورها بارتفاع احتمالات الوفاة“.

ويشير باو وزملاؤه في الدراسة إلى أن ما يصل إلى واحد من كل ثلاثة بالغين في أمريكا الشمالية يتناولون الأطعمة السريعة التي عادة ما تكون مقلية.

ومن أجل إجراء الدراسة فحص الباحثون بيانات استبيانات متعلقة بالأنظمة الغذائية من نحو 107 آلاف امرأة تتراوح أعمارهن بين 50 و79 عاما ممن شاركن في دراسة مبادرة صحة المرأة في الفترة بين عامي 1993 و2017.

ولتقييم استهلاك الأطعمة المقلية فحص الباحثون ما قالته المشاركات عن تناولهن أطعمة معينة عندما بدأن التسجيل في الدراسة من بينها الدجاج المقلي والأسماك المقلية والبطاطا المقلية وأطعمة أخرى مطهوة بذات الطريقة.

وبعد إقصاء تأثير العوامل الأخرى التي يمكن أن تسرع من الوفاة خلص الباحثون إلى أن تناول الأطعمة المقلية بانتظام مرتبط بارتفاع احتمالات الوفاة.

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