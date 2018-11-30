بكتيريا خطيرة داخل محطة الفضاء الدولية

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف خبراء من هيئة الرقابة الصحية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، النقاب عن نوع من البكتيريا الخطيرة داخل المحطة الفضائية الدولية.

إذ بينت النتائج التي أرسلت للخبراء من كافة أقسام المحطة الفضائية أن هذا النوع من البكتيريا يمكن العثور عليها في المراحيض كما أنه من السلالة التي تصيب الجهاز الهضمي، وغالبا ما تكون مستعصية على مختلف أنواع المضادات الحيوية.

وأشار الخبراء إلى أن التحليل كشف عن وجود 50 نوعا من البكتيريا التي قد تشكل خطرا حقيقيا على صحة رواد الفضاء في المحطة، ومعظم هذه الأنواع تحمل تعديلات جينية تميزها عن سلالات البكتيريا الموجودة على الأرض.

وحتى الآن يعمل الخبراء على كشف هذه الأنواع من البكتيريا واكتشاف الآلية التي أدت إلى تطورها بهذا الشكل واختلاف بنيتها الجنية وذلك بغية تطوير آليات جديدة لعلاجها أو القضاء عليها.

وهذا وقد عثر رواد الفضاء الروس، العام الماضي، على أنواع من البكتيريا الفضائية في عينات غبار أخذوها من سطح المحطة الفضائية، وقاموا بإرسال العينات إلى المختبرات في كوكب الأرض لتحليلها.

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