مواصفاته خارقة.. تعرفوا إلى هاتف "آل جي" المزود بـ16 كاميرا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حازت شركة "آل جي" مؤخراً على براءة اختراعٍ لهاتف بمواصفات غير مسبوقة، حيثُ يأتي بـ16 كاميرا أساسية، تتموضع على شكل مربع على الواجهة الخلفية. ومن المفترض أن تصنع "آب جي" هذا الهاتف في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع الشركات المحلية هناك.

وبحسب ما ذكر موقع "غيزتشاينا"، فإنّ "كل كاميرا ستكون مزوّدة بعدسة مائلة بزاوية معينة، مما سيساعد على إعطاء الفيديوهات والصور أكبر قدرٍ من الدقة".

ولفت الموقع إلى أنّ "عدد الكاميرات الكبير وزوايا ميل عدساتها المختلفة، ستساعد على التقاط صور من جوانب لجسم معين، ودمجها بصورة متحركة تعطي تصوراً ثلاثي الأبعاد لهذا الجسم".

ومن المقرّر أن تطلق "آل جي" هذا الهاتف أواخر العام 2019 بسعرٍ يفوق 1000 دولار.

مصدر الصورة: Ardes.bg

للمزيد:

HTC و"مكلارين" يطلقان إصدارا لعشاق السباقات