HTC و"مكلارين" يطلقان إصدارا لعشاق السباقات

أخبار الآن | أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة - (خاص)

أعلنت HTC VIVE و"مكلارين ريسينغ" عن إطلاق إصدار خاص من خوذة HTC VIVE تحمل علامة "مكلارين"، لتكون بذلك أول منتج مشترك يطلقه الطرفان منذ الشراكة التي أعلن عنها في شهر مايو من العام الجاري، ويقدم لعشاق سباقات السيارات تجربة لا تضاهى في عالم الواقع الافتراضي.

وتجمع الخوذة الجديدة بين الدقة الفائقة التي تتمتع بها Vive Pro، ونظام الصوتيات عالي النقاء وكفاءة العمل، لتوفر بذلك تجربة استثنائية للواقع الافتراضي لجمهورها في شتى أرجاء العالم.

وعلاوة على مظهرها الاستثنائي وأدائها المتميز، تأتي الخوذة الجديدة مع محتوى الواقع الافتراضي الفريد لمرآب مكلارين، والذي تم إطلاقه على Vive Studio بالتعاون مع "مكلارين"، إضافة إلى نسخة مخصصة من لعبة RFactor 2’ إصدار "مكلارين" الذي تم تصميمه للعمل دون أي ملحقات إضافية للقيادة.

ويعتبر محتوى الواقع الافتراضي الفريد لمرآب مكلارين لعبة محاكاة شيّقة متعددة اللاعبين تتيح لهم الانضمام إلى فريق مرآب مكلارين وتعلّم كيفية استكمال التعديلات على إطارات السيارة كفريق حقيقي خلال السباقات.

وتضم تجربة الواقع الافتراضي هذه "تحدي توقف الصيانة "Pitstop Challenge، وهي لعبة تنافسية متعددة اللاعبين تتيح للمستخدمين استكشاف أحدث التعديلات في مرآب مكلارين والقدرة على الحركة ضمن نطاق الغرفة، وتعلّم كيفية تغيير إطارات السيارة، وتحدي لاعبين آخرين لتبديل الإطارات في الوقت المناسب.

وبفضل هذه الشراكة، تقدم HTC Vive و"مكلارين" للعملاء أفضل تجربة واقع افتراضي لسيارات سباق مكلارين وإمكانية عيش هذه التجربة بكل راحة في منزلهم عبر الواقع الافتراضي.

ويأتي إطلاق الخوذة الجديدة في منطقة الخليج بمثابة دلالة واضحة على الشعبية المتنامية التي تحظى بها رياضة سباقات السيارات فائقة السرعة في المنطقة، حيث تحتضن المنطقة عدداً من أندية السباقات البارزة وبطولات المنافسة الإقليمية. أضف إلى ذلك العدد المتزايد من الراغبين باقتناء السيارات فائقة السرعة، لا سيما أن منطقة الشرق الأوسط تسجل واحداً من أعلى معدلات الإنفاق العالمية على السيارات الفاخرة للفرد الواحد، حيث يتطلع عشاق السرعة بشغف وحماسة إلى اقتناء سيارتهم الرياضية والجلوس خلف مقودها.

وبهذه المناسبة، قال راميت هاريسنجاني، نائب رئيس HTC Vive في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تجتذب سباقات سيارات فورمولا 1 أكثر من 500 مليون مشجع في العالم، ويسعدنا إبرام هذه الشراكة مع ’مكلارين‘ لتقديم تجربة فريدة لعشاق السرعة باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي.

ومن خلال هذا التعاون، تقترن خوذة الواقع الافتراضي الأفضل من نوعها مع تاريخهم الحافل بالنجاح في سباقات السيارات السريعة لصياغة أكثر تجارب الواقع الافتراضي تميزاً لجميع المهتمين في شتى أرجاء العالم، الأمر الذي يمنح العملاء فرصة ثمينة ليرتقوا من كرسي المشاهد ويخوضوا تجارب السباقات الحقيقية خلف مقود ’مكلارين‘ أو ضمن فريق عمل مرآبها، وكل ذلك يتم من غرف معيشتهم وبكل بساطة".

وبدوره أشار زاك براون الرئيس التنفيذي في "مكلارين ريسينغ": "لقد كان من الرائع تسخير تقنيات HTC والتعاون مع فريقها لتطوير هذا الإصدار المبهر من خوذة الواقع الافتراضي وتجاربه الغامرة التي تمنح عشاق السرعة شعوراً مميزاً وكأنهم في مضمار السباق مع فريق مكلارين لسباقات السيارات. ونقدّر دور خوذة Vive Pro المبتكرة في تقديم تجربة استثنائية لعشاق السرعة والواقع الافتراضي في آن معاً".

وأردف لاندو نوريس أحد سائقي "مكلارين ريسينغ": "الواقع الافتراضي تقنية رائعة تغمر المتابعين وعشاق رياضات المحركات بمشاعر السباقات الحقيقية في تجربة لم يسبق لهم اختبارها. ولا شك في أن التجربة التي تحاكي الواقع والتي تقدمها خوذة VIVE Pro McLaren ستمنح المتعة لكل من يجربها سواء كانوا من عشاق الألعاب أو المتسابقين المحترفين".

وإضافة إلى إطلاق الخوذة الجديدة، طرحت HTC VIVE™ عرضاً خاصاً يدخل بموجبه كل من يشتريها بدءاً من اليوم وحتى يناير من عام 2019 بسحب للفوز ببطاقة Papaya Pass من مكلارين، وتتضمن التجربة الفريدة دخولاً لكبار الشخصيات إلى سباق فورمولا 1 الدولي كضيف شرف، وجولة خاصة في المرآب ولقاءات شخصية مع سائقي مكلارين وغيرها الكثير.



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