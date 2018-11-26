عطل كبير في تصفح فيسبوك وانستغرام

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تأثر كل من Facebook و Instagram بالتعطيل الكبير الذي جعلهم يمتعضون من تحميل بعض مقاطع الفيديو والصور ، وتم الإبلاغ عن سلسلة من المشاكل في المملكة المتحدة ، حيث أبلغ المستخدمون عن عدم القدرة على تحميل الصفحة على الإطلاق

واما فيما يتعلق بموضوع الإعلانات الرقمية والتسويق الإلكتروني يعتبر عام 2017 , عام الإنفاق الإعلاني الرقمي على التلفزيون ، حيث أنفق المعلنون أكثر على التلفزيون الرقمي من الوسائل التقليدية .

وبلغ الإنفاق على الإعلانات الرقمية 209 مليار دولار, في جميع أنحاء العالم أي ما يعادل 41 في المائة من السوق

وقال مستخدمون متعددون إن العنوان الرئيسي لفيسبوك لا يعرض سوى رسالة تقول "الخدمة غير متوفرة" ، ووجد مستخدموInstagram أنه لن يتم تحميل خدمة الويب ، على الرغم من أن التطبيق يبدو أنه يعمل.

وليس من الواضح ما إذا كان هناك علاقة بين انقطاع التيار الكهربائي ، على الرغم من كونهما جزءًا من شبكة Facebook الواسعة.

وأظهر موقع Down Detector مشكلات مهمة لكلا الموقعين ، حيث كانت تتركز في أوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة

ونادرًا ما يحدث انقطاع في Instagram و Facebook ، ولكن يمكن أن يكون له تأثير فوري وكبيرعبر الإنترنت.

ويصل مليارات الأشخاص إلى منتجات Facebook كل يوم ، وهذا يعني أنه حتى أقصر قضية يمكن أن تصل إلى مئات الملايين من الأشخاص.

في عام 2017 ، في حين جلب التلفزيون 178 مليار دولار - 35 في المائة من السوق -

في عام 2017. وهذا حسب ماغنا ، الذراع البحثية لشركة شراء وسائل الإعلام IPG Mediabrands.

الآمر ليس بسبب ازدحام الإعلانات التلفزيونية - فالإنفاق على الإعلانات التلفزيونية لا يزال ثابتًا أو ينمو ببطء ، وفي معظم الحالات ، لم يتحرك كبارالمعلنين في التلفزيون ، على الرغم من أن فيسبوك وجوجل يعملان بجد لتحقيق ذلك.

يمكن التوقع باستمرار الفجوة في النمو: ففي العام المقبل ، تتوقع ماجنا أن ينموالإنفاق الإعلاني الرقمي بنسبة 13٪ ليصل إلى 237 مليار دولار ، بينما ستنمو الإعلانات التليفزيونية بنسبة 2.5٪ لتصل إلى 183 مليار دولار ، ويرجع الفضل جزئيًا في ذلك إلى أحداث لمرة واحدة مثل الألعاب الأولمبية و في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.

2020 ، تتوقع Magna أن تشكل الإعلانات الرقمية 50٪ من إجمالي الإنفاق الإعلاني.

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