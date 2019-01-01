طبق المعكرونة بجبنة الغرويير.. "ولا أطيب"
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
هو الطبق المفضل للكثيرين.. تحضيره سهلٌ وطعمه رائع.. إنه طبق المعكرونة بجبنة الغرويير وصلصلة البندورة.
فإليكم مقاديره وطريقة تحضيره:
المقادير
- علبة من المعكرونة
- كوبان من جبنة الغرويير المبشورة
- 6 ملاعق كبيرة من الزبدة
- 6 أكواب من صلصة البندورة
- رشة ملح
طريقة التحضير
- اسلق المعكرونة بالماء على نار هادئة
- رتب المعكرونة في صينية وضف إليها جبنة الغرويير المبشورة، واخلط المزيج جيداً حتى يتجانس.
- اسكب صلصة البندورة فوق المعكرونة ومن ثم ضع قطع الزبدة
- اخبز الطبق في الفرن حتى ينضج ما يقارب ربع ساعة، وقدمه ساخناً.
و "ألف صحة وهنا"!!
مصدر الصورة: العرب اليوم
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