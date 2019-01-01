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طبق المعكرونة بجبنة الغرويير.. "ولا أطيب"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

هو الطبق المفضل للكثيرين.. تحضيره سهلٌ وطعمه رائع.. إنه طبق المعكرونة بجبنة الغرويير وصلصلة البندورة.

فإليكم مقاديره وطريقة تحضيره:

المقادير

- علبة من المعكرونة

- كوبان من جبنة الغرويير المبشورة

- 6 ملاعق كبيرة من الزبدة

- 6 أكواب من صلصة البندورة

- رشة ملح

طريقة التحضير

- اسلق المعكرونة بالماء على نار هادئة

- رتب المعكرونة في صينية وضف إليها جبنة الغرويير المبشورة، واخلط المزيج جيداً حتى يتجانس.  

- اسكب صلصة البندورة فوق المعكرونة ومن ثم ضع قطع الزبدة

- اخبز الطبق في الفرن حتى ينضج ما يقارب ربع ساعة، وقدمه ساخناً.

و "ألف صحة وهنا"!!

مصدر الصورة: العرب اليوم

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