لا تطهوا السبانخ أبداً.. إليكم أفضل طريقة لأكلها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

كيف تعدون السبانخ ؟ تضعونه في الفطائر ،أم تتناولونه مطهواً مع الأرز واللحم ،أم قد تفضلون تناوله بالخبز .. كل هذه الطرق المتداولة قد لا تكون أفضل طريقة لتناول السبانخ فقد أظهرت دراسة سويدية حديثة أن أفضل طريقة لتناول السبانخ للحصول على فوائده الغذائية هي تحويله إلى شراب بدل طبخه.







ويقول الباحثون من جامعة لينشوبينغ في السويد، إن طهي الخضراوات المورقة يكسر مضادات الأكسدة فيها، أما خلطها مع الحليب أواللبن، فيساعد على إطلاق مادة اللوتين المغذية منها.



وبينت الدراسة، أن سلق السبانخ أو قليها، طريقتان لا ينصح بهما، لأنهما تدمران مادة اللوتين، لكن تناول السبانخ على شكل شراب مع مواد سائلة أخرى، يساعد في الحفاظ على هذه المادة.







وتشير دراسات سابقة، إلى أن اللوتين تساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وتحافظ على صحة العينين، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.



واختبر الباحثون طرقاً مختلفة لطهي السبانخ الصغيرة، لمعرفة كيفية تغير محتواها الغذائي مع الطهي، وبقياس مستويات اللوتين بشكل منتظم، خلصوا إلى أن الأفضل استهلاك السبانخ الخام إلى جانب منتجات الألبان.





وخلصت الدراسة، إلى أن اللوتين تذوب بشكل كبير في السوائل عند إضافة السبانخ، ما يسهل امتصاص الجسم لها، في حين أن السلق على درجة حرارة عالية وقلي الأوراق الخضراء يقضي على هذه المادة المفيدة للجسم.

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