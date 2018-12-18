شهية جداً.. جربوا شطيرة الجبن المشوي بفيليه الستيك المفروم
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
شهيّة جداً، ويطلبها الكثيرون ويعشقها محبو الجبن المشوي. إنّها "شطيرة الجبن المشوي بـ فيليه الستيك المفروم" اللذيذة جداً.
فإليكم وصفتها وطريقة تحضيرها!
|المكونات والمقادير
|رذاذ الزيت 200 غرام
|لحمة مفرومة
|ملعقة كبيرة من صلصة الفطر
|2 ملعقة كبيرة زبدة
|حبة بصل
|نصف حبة فليفلة خضراء
|ملح بحسب الرغبة
|فلفل أسود بحسب الرغبة
|توست طري
|زبدة طرية
|جبن أمريكي
طريقة التحضير:
- قم بتحمير اللحم في المقلاة مع الحرص على عدم تقطيع اللحم أكثر من اللازم.
- بمجرد أن يبدأ اللحم بالتحمّر واكتساب اللون البني الخفيف، قم بتقطيعه بالملعقة بأقلّ قدر ممكن، ويُفضّل أن تشبه قطع اللحم البازلاء في حجمها.
- قم بإضافة الملح والفلفل وصلصة الفطر، ثم قلب الخليط برفق، وبعد ذلك ارفعه من المقلاة.
- قم بإضافة ملعقتين كبيرتين من الزبدة في المقلاة ثمّ البصل المفروم والفليفلة الخضراء، وطهي المزيج حتى يتكرمل البصل.
- بعد ذلك، زد الملح والفلفل حسب المذاق، ويُمكن إضافة بعض الفطر المقطّع في هذه الخطوة بحسب رغبتك. وبمجرد احمرار المزيج، يُمكن إضافة اللحم مرة أخرى وخلطهم معاً.
- بعدها، وزّع الزبدة على جانب واحد من كل شريحة خبز، ثمّ ضع الشرائح على لوح التقطيع مع وضع الجانب المدهون بالزبدة للأسفل وإضافة شريحة من جبن البروفولون لكل شريحة.
- ضع 4 شرائح موزّع عليها خليط اللحم فوق الجبن لعمل السندويشات ثمّ إغلاقها معاً وضغطها إلى الأسفل.
- ضع الشطائر في صينيّةٍ حديديّة أو شواية على نارٍ متوسطة، وطهيها لمدّة تتراوح بين 3 و5 دقائق لكلّ جانب.
و "صحّة وهنا"!!
مصدر الصورة: لها
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