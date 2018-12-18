شهية جداً.. جربوا شطيرة الجبن المشوي بفيليه الستيك المفروم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شهيّة جداً، ويطلبها الكثيرون ويعشقها محبو الجبن المشوي. إنّها "شطيرة الجبن المشوي بـ فيليه الستيك المفروم" اللذيذة جداً.

فإليكم وصفتها وطريقة تحضيرها!

المكونات والمقادير رذاذ الزيت 200 غرام لحمة مفرومة ملعقة كبيرة من صلصة الفطر 2 ملعقة كبيرة زبدة حبة بصل نصف حبة فليفلة خضراء ملح بحسب الرغبة فلفل أسود بحسب الرغبة توست طري زبدة طرية جبن أمريكي

طريقة التحضير:

- قم بتحمير اللحم في المقلاة مع الحرص على عدم تقطيع اللحم أكثر من اللازم.

- بمجرد أن يبدأ اللحم بالتحمّر واكتساب اللون البني الخفيف، قم بتقطيعه بالملعقة بأقلّ قدر ممكن، ويُفضّل أن تشبه قطع اللحم البازلاء في حجمها.

- قم بإضافة الملح والفلفل وصلصة الفطر، ثم قلب الخليط برفق، وبعد ذلك ارفعه من المقلاة.

- قم بإضافة ملعقتين كبيرتين من الزبدة في المقلاة ثمّ البصل المفروم والفليفلة الخضراء، وطهي المزيج حتى يتكرمل البصل.

- بعد ذلك، زد الملح والفلفل حسب المذاق، ويُمكن إضافة بعض الفطر المقطّع في هذه الخطوة بحسب رغبتك. وبمجرد احمرار المزيج، يُمكن إضافة اللحم مرة أخرى وخلطهم معاً.

- بعدها، وزّع الزبدة على جانب واحد من كل شريحة خبز، ثمّ ضع الشرائح على لوح التقطيع مع وضع الجانب المدهون بالزبدة للأسفل وإضافة شريحة من جبن البروفولون لكل شريحة.

- ضع 4 شرائح موزّع عليها خليط اللحم فوق الجبن لعمل السندويشات ثمّ إغلاقها معاً وضغطها إلى الأسفل.

- ضع الشطائر في صينيّةٍ حديديّة أو شواية على نارٍ متوسطة، وطهيها لمدّة تتراوح بين 3 و5 دقائق لكلّ جانب.

و "صحّة وهنا"!!

مصدر الصورة: لها

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