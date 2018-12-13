أسهل وصفة لتحضير طبق الدجاج بصلصة الفطر اللذيذ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

طبق الدجاج بصلصة الفطر من أكثر الوصفات السهلة والتي تُعرف بأنّها سريعة التحضير على الرّغم من أنّ البعض يعتقد عكس ذلك، لأنها تبدو غنية بالمكونات على طاولة الطعام ..

لإعداد هذا الطبق اللذيذ، اليك المكونات والمقادير



المكوّنات والمقادير



- ملعقة كبيرة من الزبدة.

- صدر دجاج مقطع.

- كوب فطر طازج مقطع.

- 3 حبات بصل أخضر مقطع.

- رشة ملح.

- رشة بهار الكاري.

- رشة فلفل أسود.

- كوب مرق الدجاج.

- كوب ونصف الكوب من كريمة الطبخ.



طريقة التحضير



- قلي قطع الدجاج في الزبدة وتقليبها حتى تنضج.

- أضيفي البصل الأخضر والفطر وقلبي الخليط جيداً.

- أضيفي لمرق واتركي الخليط على النار حتى تنضج المكوّنات ثمّ ضعي الملح والفلفل والكاري.

- وأخيراً، أضيفي الكريمة واتركي الوعاء على النار لمدة 10 دقائق.



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