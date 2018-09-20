باحثون مصريون يطورن طريقة تصنيع المعكرونة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عكف باحثون مصريون من معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة المصرية على تطوير طريقة تصنيع المعكرونة، من خلال إضافة عجينة السمك (السوريمي) والمشروم، إلى دقيق القمح المستخدم في تصنيعها.

وتعتمد مكونات تصنيع المعكرونة على دقيق القمح ودقيق السيمولينا، ولكن الباحثون استبدالوا نسبة منه بعجينة السمك وأعناق المشروم، بنسب محددة .

حيث أظهرت نتائج استبدال دقيق القمح بالسوريمي والمشروم إلى زيادة البروتين والدهن والألياف ،فضلا عن خفض الكربوهيدرات.

وأضحت اختبارات الطهي الأولى أن الماء المتبقي من ماء الطبخ انخفض مع إضافة المكونات المحدثة ، وذلك يدل على أن امتصاص المعكرونة لماء الطبخ يزداد.

كما قيم الباحثون المعكرونة من حيث المذاق، ووصفه بأنه جيد.

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