سافر نحو المستقبل على متن iNext الخيالية من BMW (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

استعرضت بي إم دبليو منذ مدة مشروع سيارة "iNext" الكهربائية بمواصفات تجعلها تشبه مركبة من أفلام الخيال. وزودت هذه السيارة بهيكل متين مصنوع من المعدن وألياف الكربون، شبيه بهيكل "BMW X7"، وصممت ليغطي الزجاج معظم مساحة واجهاتها الجانبية والسقف، لتعطي المسافر شعورا بالحرية والاستمتاع بالرحلة.

وجاءت هذه المركبة بمحركات كهربائية صامتة، لجعلها تصدر أقل قدر من الضجيج، وصديقة للبيئة بالدرجة الأولى. كما زودت بنظامي قيادة "Ease" و"Boost"، الأول يمكنه التحكم بها بشكل كلي وجعلها ذاتية الحركة، والثاني لمساعدة السائق وزيادة الأمان عند قيادتها كمركبة اعتيادية.

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أما مقصورتها من الداخل، فجاءت بمقاعد جلدية رياضية مريحة، وتداخلت فيها عناصر المعدن والبلاستيك مع الأخشاب بأناقة تامة، وزودت بشاشتين متطورتين على واجهة القيادة، وشاشات أمام المسافرين، فضلا عن أن الزجاج الأمامي سيستخدم أيضا لعرض معلومات الحركة، ووضع الطرق والسرعة وغيرها من المعلومات.

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