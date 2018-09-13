SUV جديد من مرسيدس بنز.. أناقة جبارة مستوحاة من طرازي MLوGL

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تدأب مرسيدس بنز العلامة الأشهر عالميا في صناعة السيارات، على تقديم الجديد، سعيا منها للبقاء في المقدمة ولتلبية احتياجات السوق ومواكبة العصر، والأهم التفوق على المنافسين في سباق محموم للإستحواذ على الحصة الأكبر في عالم السرعة.

وقد نشرت مواقع مهتمة بشؤون السيارات صورا ومعلومات عن سيارة "GLE" رباعية الدفع المنتظر أن تطرحها مرسيدس قريبا. وبالنظر للصور، يمكننا أن نلاحظ أن السيارة الجديدة أتت بهيكل عصري أنيق يجمع بين تصاميم "ML" و"GL" التي طرحتها مرسيدس في السنوات الأخيرة، مع تعديلات شملت الواجهة الأمامية التي أصبحت شبيهة بواجهة السيارة الكهربائية التي استعرضتها الشركة مؤخرا.

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كما يظهر الفيديو الترويجي القصير الذي نشرته مرسيدس لهذه المركبة، أنها أتت بمصابيح LED فريدة التصميم. ومن المفترض أن هذه السيارة بنيت على منصة "MHA" الكبيرة، وزودت بنظام دفع رباعي، ونظام تعليق يساعدها على اجتياز أصعب الطرق.

مصدر الصور: موقع "topgear".

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