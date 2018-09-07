جديد فولفو منزل يتحرك على عجلات بكامل عناصر الرفاهية "فيديو"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

طالما عرفت العلامة السويدية العريقة لصناعة السيارات فولفو باهتمامها بشروط السلامة والكفاءة على الطريق، دون الإلتفات الى عناصر الترف، ولكنها شرعت في السنوات الأخيرة الى ابراز قدرتها على طرح فئات تجمع بين الجودة والرفاهية والجمال.

فقد طرحت شركة فولفو مؤخرا مشروع سيارة "360c" الكهربائية ذاتية القيادة التي ستوفر لمستخدمها قدرا كبيرا من وسائل الراحة.

تتميز هذه السيارة وفقا لمصمميها بنظام قيادة ذاتية يمكن المسافر من الاسترخاء أثناء الرحلة، كما أن قمرتها الواسعة مزودة بنظام عزل صوتي ممتاز ومقاعد يمكن تحويلها إلى أسرة تشعر المسافر وكأنه في غرفة نوم متنقلة.

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وتوفر هذه السيارة العديد من وسائل الراحة الأخرى، كأنظمة تدليك في المقاعد، وشاشات لمشاهدة الفيديوهات والصور، وبراد صغير لحفظ الأطعمة والمشروبات، فضلا عن رفوف خاصة قابلة للطي يمكن استخدامها للكتابة أو وضع الحواسب.

وكجميع سيارات فولفو، أتت تلك المركبة بأنظمة أمان عالية الأداء، وزودت بحساسات أمامية وخلفية وجانبية لمنع اصطدامها بأية مركبة أو جسم موجود على الطرقات، فضلا عن منظومة كاميرات لمراقبة جميع جوانب السيارة.

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