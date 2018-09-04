لادا تستعرض "نيفا" الجديدة.. المستوحاة من "رانج روفر"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلنت وسائل إغلامية روسية في وقت سابق توقف شركة "أوتوفاز" الروسية عن إنتاج موديلات "لادا بريورا" و"كالينا" و"جرانتا"، وستحل محلها نسخ "جرانتا" المطورة (سيدان وهاتشباك وليفتباك وستيشن).. لكن يبدو أن الشركة الروسية أخذت قرارا مغايرا تاما..

إذ استعرضت شركة "لادا" الروسية نموذجها القادم من سيارات "نيفا" رباعية الدفع الشهيرة، وبالنظر للتصميم الجديد، يمكن أن نلاحظ أن السيارة أتت بهيكل عصري مميز يجمع بين تصميم سيارات "رينج روفر" و "رينو داستر" رباعية الدفع، وزودت بعجلات رياضية كبيرة تساعدها على اجتياز أصعب الطرق.

من جانبهم، أكد القائمون على مصنع "أوتوفاز" الروسي المنتج لسيارات لادا أن النموذج الجيد من "نيفا" مزود بنظام دفع رباعي، وأحدث أنظمة الفرملة والتعليق، فضلا عن علب سرعة أوتوماتيكية وعادية بـ 6 مراحل، من المفترض أن تطرح هذه السيارة بنوعين من محركات البنزين، واحد بسعة 1.6 لتر وعزم 114 حصانا، وآخر توربيني بسعة 2.0 لتر، وعزم 168 حصانا، أما سعرها فلن يزيد عن 20 ألف دولار..

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