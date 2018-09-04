"بوغاتي" تطلق سيارة مذهلة تقنيا.. بسعر جنوني

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

بعد طول انتظار، فاجأت شركة "بوغاتي" عشاقها" بإطلاق سيارة بمواصفات مذهلة، حيث باعت الشركة دفعة محدودة من موديلها الجديد "Divo" مكونة من 40 سيارة فقط، ورغم أن السعر خيالي فإنه لم ينل من عزيمة الأغنياء في اقتناء هذه السيارة الصاروخية..

وفي ذات السياق، فقد وصل سعر السيارة بوغاتي "Divo" إلى ما يقارب 6 ملايين دولار، إلا أن الشركة تمكنت من بيع السيارات الـ 40، في إطار فعالية رسمية في مدينة كاليفورنيا الأمريكية، حيث نفذت الكمية المباعة خلال ساعة واحدة فقط، وفق موقع "لايف. رو"..







حصلت سيارة بوغاتي "Divo" على تصميم ثوري جديد فاق تصميم وقوة سيارة بوغاتي "Chiron"، وأصبحت أخف وزنا، وكما في سيارة بوغاتي "Chiron" زودت "Divo" بمحرك "W16" بعزم "1500" حصان. لكن الفرق في التصميم الجديد لـ"Divo" ، بأنه كبح لجام سرعتها لتصل فقط إلى سرعة 386 كلم/س مقارنة بـ "Chiron"، التي تصل سرعتها إلى 420 كلم/ س. ويعود تسمية السيارة الجديدة إلى الرياضي الفرنسي وقائد سيارات السباق، ألبيرتو ديفو، الذي فاز بعدة ألقاب أثناء قيادته لسيارات بوغاتي الرياضية.

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