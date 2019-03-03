عامل نظافة عثر على مبلغ مالي كبير.. فماذا فعل به؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ميرور)



كثيراً ما نسمع بين الحين والآخر بقصص غريبة وغير مؤلوفة. واليكم اليوم احد هذه القصص التي تكاد لا تُصدق. فقد عثر أحد عمال النظافة في بريطانيا على مغلف يحتوي على 300 ألف جنيه إسترليني أو ما يعادل 396 ألف دولار في مغلف بني في إحدى حافلات المواصلات في لندن. ومن الطبيعي كان يمكن لهذا العامل أن يحتفظ بهذه الاموال وربما لن يضطر بعدها إلى إزالة أي قمامة عن الأرض أو ينحني لتنظيف أي شيء خارج منزله.

الا أن العامل ضحى بكل ما يمكن أن يمثله هذا المبلغ من المال له ولحياته، وقام بتسليم المبلغ كاملا إلى شرطة العاصمة البريطانية لندن.

وأوضح مسؤول في شركة التنظيف "كوردانت كلينينغ"، وهي الشركة التي يعمل بها العامل المذكور، أن العمال مدربون على التعامل مع المقتنيات المتروكة الغريبة، وعلى التعامل حتى مع المواد السامة. وأشار إلى أن كل ما يمكن للشركة القيام به هو حث الركاب ومستخدمي حافلات الركاب على التأكد من أنهم لم يتركوا شيئا وراءهم، أو لا يلقون شيئا على أرضية الحافلة.

والجدير بالذكر أن غالبا ما يترك الركاب أشياء لا تخطر على بال في الحافلات مثل الأحذية أو أسنان صناعية، أو حتى أكياس مليئة بالقيء، ومع ذلك، يتمتع عمال التنظيف بقدر من السخرية والمرح، ولا يشعرون بالاشمئزاز من مخلفات الركاب الغريبة.

مصدر الصورة: masrawy

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