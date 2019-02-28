دراسة : الاكتئاب يهدد النساء اللواتي يعملن لساعات طويلة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( الغارديان )

بلا شك أن النساء العاملات هن في الحقيقة نساء خارقات ، فغالبا إذا كانت المرأة العاملة أم وزوجة فهذا يعني أنها تعمل بدوامين متتابعين بلا راحة ، لكن هذا النظام الحياتي قد يكون له آثار صحية كثيرة على النساء .. وهذا ما كشفت عنه دراسة بريطانية حديثة .

فالدراسة تقول إن النساء اللواتي يعملن أكثر من 55 ساعة في الأسبوع هن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، مقارنة بمن يعملن ما بين 35 و40 ساعة.

بينما لم يُظهر الرجال الذين يعملون عدد الساعات نفسه علامات مماثلة للإصابة بالمرض.

وريجح الباحثون إلى أن سبب ذلك هو أن النساء يواجهن "عبئا مضاعفا" يجمع بين عدد ساعات العمل الطويلة والساعات التي يقضينها في الأعمال المنزلية، والتي غالبا ما يقمن بها دون مساعدة من الشركاء.

واستندت هذه النتائج إلى بيانات أكثر من 20 ألفا من البالغين البريطانيين، ممن شاركوا في دراسة طويلة الأمد حول الأسرة في المملكة المتحدة.

ووجدت النتائج أن النساء اللواتي يعملن ما لا يقل عن 55 ساعة في الأسبوع لديهن احتمالية أكبر بنسبة 7.3% للإصابة بأعراض الاكتئاب من أولئك الذين يعملون ما بين 35 و40 ساعة.

ووجد الباحثون أن الرجال والنساء، على حد سواء، الذين يعملون أغلب أو كل عطلات نهاية الأسبوع، هم أكثر عرضة للاكتئاب من أولئك الذين يعملون فقط في أيام العمل العادية.

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