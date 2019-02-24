تحذير من استخدام الهاتف أثناء الأكل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

حذّرَ علماءُ من مخاطرِ استخدامِ الهاتفِ أثناءَ تناولِ وجباتِ اليوم الرئيسيةِ على الصحةِ، وفق ما ذكرَت صحيفةُ "ديلي ميل" البريطانية.

وجدَتْ دراسةٌ حديثةٌ أنَ الأشخاصَ الذين يستخدمونَ هواتفَهُمْ في نفسِ وقتِ تناولِ الوجبات، يستهلكونَ سعراتٍ حراريةً أكثرَ بنسبةِ خمس عشرةَ في المئة، مقارنةً مع الأشخاصِ الآخرين.

وتوصلَتْ الدراسةُ، التي أجريت بتنسيق بين جامعتين في البرازيل وهولندا، إلى أنَ استخدامَ الهاتفِ أثناءَ الأكلِ يؤدي إلى السمنةِ والأمراضِ المرتبطةِ بها.

وقالت "التحديق في شاشة الهاتف قد يجعل الإنسان لا ينتبه إلى كمية الطعام التي يتناولها في الأصل".

وذكر مارسيو جيلبرتو، المؤلف الرئيسي للدراسة "استخدام الهاتف خلال الأكل يؤدي إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية والدهون دون الانتباه إلى ذلك".

وأضاف "الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية باتت مصدر رئيسي لتشتيت العقل خلال أوقات الأكل".

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